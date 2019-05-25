Госдеп одобрил продажу оружия арабским странам для «сдерживания» Ирана

Администрация Дональда Трампа приняла решение воспользоваться чрезвычайным правом, разрешив без одобрения Конгресса продажу вооружений Иордании, Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) для «сдерживания иранской агрессии», сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

По словам Помпео, он принял решение воспользоваться чрезвычайным правом, чтобы в обход Конгресса завершить заключение «22 сделок на продажу вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму в 8,1 млрд долларов для сдерживания агрессии Ирана и наращивания потенциала самообороны партнеров», передает ТАСС.

«Эти продажи будут поддерживать наших союзников, укреплять стабильность на Ближнем Востоке и помогать этим странам сдерживать и защищаться от Исламской Республики Иран», – заявил госсекретарь США.

По словам главы Госдепа, «задержка этих поставок может привести к ухудшению состояния систем [вооружений] и отсутствию необходимых деталей и технического обслуживания, что может создать серьезные проблемы (...) в период растущей нестабильности в регионе».

Помпео отметил, что перечисленные «проблемы национальной безопасности усугублялись многомесячной задержкой со стороны Конгресса в деле удовлетворения этих критически важных потребностей».

Такая ситуация, полагает глава Госдепартамента, ставила под сомнение надежность Вашингтона в качестве поставщика вооружений, «создавая возможности для противников США».

Госсекретарь США заверил, что намерен воспользоваться чрезвычайным правом лишь единожды, несмотря на то, что к нему прибегали и администрации предыдущих президентов. Он подчеркнул, что Белый дом продолжит сотрудничать с американскими законодателями, отправляя им договоренности по оружейным сделкам.

Ранее Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран якобы причастен к атакам на нефтяные танкеры у побережья ОАЭ, а также к нападению на трубопровод в Саудовской Аравии.

Напомним, 12 мая в порту эмирата Эль-Фуджайра прогремело несколько взрывов, в результате, по сообщениям ливанского телеканала Al Mayadin, огнем оказались охвачены от семи до десяти нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвал взрыв нефтетанкеров диверсией.

Саудовская Аравия обвинила в дестабилизации региона Иран, пообещав «со всей силой» ответить на нападение.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о загадочной «диверсии» с нефтяными танкерами.

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