Госдеп одобрил продажу оружия арабским странам для «сдерживания» Ирана

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25 мая, суббота  |  Последнее обновление — 01:36  |  vz.ru
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Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

Первый визит Сассу-Нгессо в Москву в качестве президента Конго состоялся в 1981 году - после переговоров с БрежневымФото: Василий Егоров, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС
В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым, уже будучи главой государства – и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос. Подробности...
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Как русские моряки принудили шведов к миру

Сражение у острова Эзель стало одним из переломных моментов Северной войныФото: Людвиг Рихард, 1895 г.
Эту дату сегодня мало кто вспоминает – и совершенно напрасно. Сражение у острова Эзель, состоявшееся ровно триста лет назад, 24 мая 1719 года, стало первой большой победой русского флота в открытом море. Почему оно имеет для России столь большое значение и как повлияло на геополитическое положение Швеции? Подробности...
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Мэй в слезах бросила Британию без договора с Европой

Тереза Мэй держалась за премьерское кресло до последнего Фото: Toby Melville/Reuters
Давно прогнозируемая отставка Терезы Мэй наконец стала реальностью. Лидер британских консерваторов под давлением внутренних и внешних кризисов со слезами на глазах объявила, что покинет свой пост 7 июня. Тори придется выбрать нового лидера не только правящей партии, но и кабинета министров. Что теперь ждет Британию и как смена премьера скажется на выходе страны из Евросоюза? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Тереза Мэй покинула театр абсурда

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...
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БДСМ на выпускном честнее советских школьных скреп

Сергей Мардан, публицист
Логика советского выпускного была надежной, как фундамент под Чернобыльской АЭС. Твой жизненный горизонт был ясен и чист, хотя и однообразен, как квартал пятиэтажек. Сейчас же 17-летний с опаской выглядывает из-за школьных ворот. Подробности...
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Ковровые блокировки корпорации добра

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Свобода слова? Банковская тайна? Независимость прессы? Свобода предпринимательства и распространения технологий? Забудьте. Это все стоит не больше, чем щелчок пальцев правительства одной страны. И мы знаем эту страну. Подробности...
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    Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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            Госдеп одобрил продажу оружия арабским странам для «сдерживания» Ирана

               25 мая 2019, 00:59
            Фото: Wali Sabawoon/ZUMA/
            Global Look Press
            Текст: Антон Никитин

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            Администрация Дональда Трампа приняла решение воспользоваться чрезвычайным правом, разрешив без одобрения Конгресса продажу вооружений Иордании, Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) для «сдерживания иранской агрессии», сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

            По словам Помпео, он принял решение воспользоваться чрезвычайным правом, чтобы в обход Конгресса завершить заключение «22 сделок на продажу вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму в 8,1 млрд долларов для сдерживания агрессии Ирана и наращивания потенциала самообороны партнеров», передает ТАСС.

            «Эти продажи будут поддерживать наших союзников, укреплять стабильность на Ближнем Востоке и помогать этим странам сдерживать и защищаться от Исламской Республики Иран», – заявил госсекретарь США.

            По словам главы Госдепа, «задержка этих поставок может привести к ухудшению состояния систем [вооружений] и отсутствию необходимых деталей и технического обслуживания, что может создать серьезные проблемы (...) в период растущей нестабильности в регионе».

            Помпео отметил, что перечисленные «проблемы национальной безопасности усугублялись многомесячной задержкой со стороны Конгресса в деле удовлетворения этих критически важных потребностей».

            Такая ситуация, полагает глава Госдепартамента, ставила под сомнение надежность Вашингтона в качестве поставщика вооружений, «создавая возможности для противников США».

            Госсекретарь США заверил, что намерен воспользоваться чрезвычайным правом лишь единожды, несмотря на то, что к нему прибегали и администрации предыдущих президентов. Он подчеркнул, что Белый дом продолжит сотрудничать с американскими законодателями, отправляя им договоренности по оружейным сделкам.

            Ранее Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран якобы причастен к атакам на нефтяные танкеры у побережья ОАЭ, а также к нападению на трубопровод в Саудовской Аравии.

            Напомним, 12 мая в порту эмирата Эль-Фуджайра прогремело несколько взрывов, в результате, по сообщениям ливанского телеканала Al Mayadin, огнем оказались охвачены от семи до десяти нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвал взрыв нефтетанкеров диверсией.

            Саудовская Аравия обвинила в дестабилизации региона Иран, пообещав «со всей силой» ответить на нападение.

            Газета ВЗГЛЯД рассказывала о загадочной «диверсии» с нефтяными танкерами.

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