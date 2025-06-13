Юрист объяснил, как защититься от назойливых спам-звонков

Юрист Моисеев рассказал, как закон защитит от назойливых спам-звонков

Tекст: Ирма Каплан

Законодательные изменения, направленные на борьбу с надоедливыми спам-звонками, начнут действовать с сентября. Закон N 41-ФЗ и обновленная статья 44.1-1 закона «О связи» обязывают организаторов массовых обзвонов получать предварительное согласие абонентов, сообщает агентство «Прайм».

Как рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев, отказаться от рекламных звонков и смс можно будет через оператора мобильной связи. Оператор обязан прекратить рассылки по требованию абонента, а ранее для этого приходилось обращаться к инициатору рассылки.

«Оформляя очередную карту в банке или магазине, покупатель может передать право уведомлять о рекламных акциях не только продавцу, но и его партнерам. Теперь абонент вправе уведомить оператора сотовой связи об отказе от получения рассылок, и тот обязан будет прекратить звонки и смс», – пояснил Моисеев.

До сентября пожаловаться на спам-звонки или смс можно в Федеральную антимонопольную службу, Роскомнадзор или оператору связи. При выявлении признаков мошенничества заявления перенаправляют в МВД, а вопросы рекламы рассматривает ФАС, уточнил эксперт.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, Верховный суд постановил, что граждане имеют право на компенсацию морального вреда за навязчивые рекламные звонки, если они не давали согласие на их получение.