На Украине подсчитали, во сколько обойдется роспуск Рады

Роспуск Верховной рады обойдется Киеву в 300-400 млн долларов из-за роста процентных ставок по еврооблигациям, заявил первый замглавы совета нацбанка Украины (НБУ) Тимофей Милованов.

«По поводу роспуска парламента – да, роспуск обойдется налогоплательщикам в 300–400 млн долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты», – приводит слова Милованова издание «Сегодня».

Напомним, во время своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля. Председатель Рады Андрей Парубий заявил, что Зеленский нарушает конституцию Украины, и пригрозил конституционным кризисом на Украине. При этом большинство украинцев поддержали решение о роспуске Рады.

23 мая указ о роспуске Рады и проведении внеочередных парламентских выборов 21 июля вступил в силу.

Осенью 2018 года МВФ и правительство Украины договорились о новом кредитном займе на сумму 3,9 млрд долларов. Срок его реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 млрд долларов были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства – по итогам полугодовых обзоров.

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