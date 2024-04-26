Песков сообщил, что Путин и бизнес обсудили налоги и обеспечение предсказуемости

Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.0 комментариев
Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.0 комментариев
Время идет, но украинские политики соблюдают «традиции», установленные более чем 100 лет назад – лизать сапоги западным покровителям, нести ахинею и изолировать политических оппонентов.5 комментариев
Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.5 комментариев
Путин заявил об отсутствии выгоды для России всегда отвечать на санкции Запада симметрично
Путин, комментируя предложение ввести ограничения, аналогичные тем, что вводят недружественные страны, отметил, что России действовать по «правилу талиона» не всегда выгодно, передает ТАСС.
«Надо смотреть, что нам выгодно и невыгодно – в целом», – уточнил он. «Запреты иногда выгодная штука – поставить на место тех, кто нам запрещает. Но иногда невыгодная», – добавил глава государства.
Напомним, российский лидер Владимир Путин в четверг прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал раскрывать, каким будет ответ России на возможное изъятие российских активов на Западе.
«Так называемый народный ВПК уже работает вовсю, Минобороны не успевает за предложениями отследить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения», – рассказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.
Путин подчеркнул, что успех на поле боя напрямую связан с эффективностью и скоростью решения технологических задач.
В феврале министр обороны Сергей Шойгу рассказывал о появлении в России «народного военно-промышленного комплекса» – россияне самостоятельно начали осваивать производство военной техники для нужд СВО.
«Сейчас правительство вместе с деловыми, общественными объединениями, субъектами Федерации и парламентом работают над этим важнейшим вопросом, обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения. Повторю: обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.
Путин добавил, что «модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, при этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктурные, социальные, кадровые проекты. Словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса».
Ранее Путин заявил, что позитивные тенденции в экономике России укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы.
«По оценке экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций. Его, безусловно, нельзя покрыть механически за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит, нам нужны другие подходы», – сказал президент, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что в этой связи перед системой профессионального образования стоит задача по подготовке современных специалистов, ее цель – давать такие навыки и квалификации, которые обеспечат интересую, надежную и хорошо оплачиваемую работу.
Ранее Путин отметил рекордно низкую безработицу в России.
Опрос проводился 19-21 апреля среди 1,5 тыс. россиян.
«О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян (минус 3 п. п. за неделю). Также большинство населения (80% – минус 3 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – передает ТАСС сообщение соцслужбы.
Положительную оценку работы правительства дали 55% участников опроса (минус 4 п. п.), а о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 55% опрошенных (минус 5 п. п.).
Уровень поддержки «Единой России» составил 46% (минус 8 п. п.), КПРФ – 8% (плюс 2 п. п.), ЛДПР – 8% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п. п.), «Новых людей» – 4% (плюс 1 п. п.).
«Например, если актив был приватизирован в начале 90-х годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра, федеральное правительство в то время само упустило из внимания эти сделки. Сейчас не буду говорить, сознательно это было сделано или нет, неважно. Но факт остается фактом», – отметил глава государства, передает ТАСС.
«Правительство не проконтролировало, не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой. А значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны. Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность», – уточнил он.
Ранее Путин заявил, что изъятие бизнеса оправдано только в случае, когда бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам.
Напомним, российский лидер Владимир Путин в четверг прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Путин: Пересмотра приватизации нет, бизнес изымают только при ущербе безопасности России
«В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть: речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам. Хочу еще раз обратить внимание – и коллег в этом зале, и в правоохранительных органах: изъятие бизнеса оправдано только в той ситуации, о которой было только что мною сказано», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Ранее Путин заявил, что условия для ведения и развития бизнеса в России будут максимально предсказуемыми.
«Объемы кредитования растут, и темпы хорошие. Но угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, все-таки над нами еще висит. Мы видим тенденции – тенденции положительные, в сторону снижения. Надеюсь, и соответствующая реакция будет у регулятора», – сказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.
Путин добавил, что в настоящее время ЦБ удается поддерживать объем кредитования экономики и бороться с инфляцией. Он также отметил, что ЦБ держит ключевую ставку на том уровне, который не даст инфляции достичь двузначных значений.
«Мы видим, и Центральный банк видит, конечно, эти тенденции, направленные на снижение инфляции, хотя риски еще существуют, поэтому они ее [ключевую ставку] и держат. Наверное, если пойти по другому пути, то может возникнуть ситуация, как в некоторых соседних странах, где инфляция – двузначные величины. И держится, несмотря на то, что ключевая ставка увеличена там в разы», – сказал он, приведя в пример Турцию.
Ранее Путин заявил, что рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы.
О планах президента выступить на мероприятии сообщал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков, напоминает ТАСС.
Путин традиционно принимает участие в съездах РСПП, за последние десять лет он пропустил мероприятие лишь в 2022 году, однако и тогда направил делегатам приветствие. В 2020 году во время пандемии президент встречался с правлением РСПП, а участники проходившего одновременно в удаленном режиме съезда наблюдали за его выступлением онлайн.
Нынешний съезд, 33-й по счету, несколько раз переносился. Сначала мероприятие было запланировано на февраль, затем несколько раз менялась точная дата его проведения в апреле.
Путин: ВВП России прибавил в среднем более 6% в первые месяцы 2024 года
«По итогам прошлого года ВВП России, как вы знаете, прибавил 3,6%. Статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы», – отметил Путин, передает ТАСС.
По его словам, в январе ВВП России прибавил 4,6%, в годовом выражении в феврале – 7,7%, за первые два месяца рост ВВП РФ составил в среднем 6%, пишет РИА «Новости».
Напомним, в четверг президент России Владимир Путин прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Отмечается, что глава государства в течение более чем двух часов беседовал с представителями различных отраслей экономики. Он также ответил на вопросы бизнесменов в открытом формате, передает ТАСС.
Перед этим президент прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Ранее президент Владимир Путин заявил, что условия для ведения и развития бизнеса в России будут максимально предсказуемыми.
«Здесь отмечу так называемую регуляторную гильотину. Взамен сотен и даже тысяч архаичных, устаревших нормативных актов уже принят достаточно компактный перечень документов с более современными, понятными требованиями. Они обязательно будут и дальше поддерживаться в актуальном состоянии», – приводит его слова РИА «Новости».
«Сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. По сути предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы», – добавил президент.
Он отметил, что в последние три года, исходя из запросов и рекомендаций бизнеса, внедряется региональный инвестиционный стандарт.
«Его задача – обеспечить единые принципы и механизмы привлечения инвесторов во всех субъектах РФ, причем на основе лучших практик, которые зарекомендовали себя в реальной работе», – добавил Путин.
Ранее Путин заявил, что позитивные тенденции в экономике России укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы.
«Мы будем обеспечивать максимальную предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса. Уверен, что на эту тему у всех много вопросов, но мы будем двигаться по этому пути», – приводит его слова ТАСС.
«Государство будет и дальше поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, наращивал вложения капитала, создавал новые рабочие места, словом, действовал и в деловых интересах, и работал на повышение благосостояния граждан, на повышение благосостояния российских семей», – заявил президент.
Напомним, Путин в четверг прибыл в Московский международный Дом музыки, где принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Путин: Безработица в России держится на уровне ниже 3%, она снизилась среди молодежи
«В целом набрана хорошая, сильная динамика, что заметно и по состоянию рынка труда. Сегодня в России рекордно низкая безработица – менее трех процентов. Что особенно важно – мы сократили ее, так называемую структурную компоненту, то есть значительно снизилась молодежная безработица», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, безработица также снизилась в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой.
Газета ВЗГЛЯД писала, что несет России отсутствие безработицы.
Член Совета Федерации от ДНР Александр Волошин рассказал Путину, что жители региона очень благодарны ему за поддержку в трудный момент, передает ТАСС.
«Мы, в свою очередь, все должны поблагодарить жителей Донбасса и Новороссии за их мужество, долготерпение и героизм. Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, конечно, иногда в голове не укладываются. На это просто больно смотреть. Но мы наведем там порядок, это точно», – ответил глава государства сенатору.
Ранее Путин заявил, что планы развития регионов Донбасса и Новороссии нужно строить на перспективу, поскольку проблемы с их безопасностью в итоге будут решены.