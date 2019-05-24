Уникальная операция по сварке частей парома началась в Комсомольске-на-Амуре

Сотрудники Амурского судостроительного завода (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре начали проводить уникальную для региона операцию по сварке частей корпуса парома «Александр Деев».

Водоизмещение судна высотой с пятиэтажный дом настолько велико, что строилось оно в разных цехах. Последние три блока покинули сварочный цех в апреле. К концу мая на заводе намерены завершить все работы по стыковке и монтажу блоков, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

В настоящее время над заказом практически круглосуточно трудятся более 300 человек, однако сроки сдачи судна все равно пришлось перенести. Причиной стало то, что Амурский судостроительный завод, как Объединенная судостроительная корпорация, попал под санкции.

«Начинка судна – это крупное оборудование – в основном импортного производства. Мы потеряли время из-за поставщиков, но сейчас эти проблемы решены. Все оборудование уже законтрактовано, часть из него уже прибыло на завод, в том числе рулевые устройства», – сообщил главный строитель АСЗ Юрий Лысенков.

Полностью сваренный корпус предъявят заказчику и регистру. После этого предстоит вывод судна в акваторию Амура для достройки. Для этого на предприятии создается судоподъемный понтон, необходимый для облегчения всплытия корабля в наливном бассейне и вывода его к достроечной набережной.

Всего планируется строительство двух паромов. Оба имеют три грузовые палубы, которые вмещают 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей, пассажировместимость парома – 150 человек. Судна усиленно ледового класса предназначены для работы в суровых климатических условиях, могут двигаться во льду толщиной метр и способны за 24 часа пройти путь Ванино-Холмск, разгрузиться и вернуться обратно.

Стоимость двух кораблей составляет почти 10 млрд рублей. Сдача первого судна запланирована на лето 2020 года, второго – в 2021 году.

Паромы должны заменить ныне эксплуатируемые суда типа «Сахалин», которые в случае непогоды встают на якорь у берегов Ванино или Холмска. Новые корабли будут всепогодными и станут надежным связующим звеном между островом и материком.