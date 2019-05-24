Занятия во всех школах Воркуты отменены из-за снега

Во всех школах Воркуты отменили занятия из-за сильной метели, но на проведение основного государственного экзамена для выпускников девятых классов это не повлияло, сообщил глава администрации муниципалитета Игорь Гурьев.

«Из-за сильной метели отменены занятия в школах города. Но на проведение единого госэкзамена, который сегодня проходит в девятых классах, это не сказывается. Занятия отменены во всех школах, это 18 школ», – пояснил Гурьев, передает ТАСС.

По его словам, сильная метель началась в пятницу утром. По словам представителя муниципалитета, это не является чрезвычайной ситуацией. «Погода пока без изменений до вечера», – уточнил Гурьев.

В четверг в школах Воркуты прошли последние звонки, об этом сообщила администрация города.

Центр погоды «Фобос» сообщил, что на северо-востоке Коми, в районе Воркуты сейчас наблюдается сильный ветер, скорость достигает 15-20 метров в секунду.

«Температура воздуха минус 3 – минус 5 градусов, при этом осадки в виде снега, общая сумма осадков за день может составить 4-5 миллиметров», – сообщили в центре.

В Салехарде вечером в четверг и в ночь на пятницу прошел сильный снегопад, об этом сообщила местная администрация, передает РИА «Новости».

«Дорожные службы переведены на усиленный режим работы. На круглосуточное патрулирование города выехали многофункциональные комбинированные машины», – сообщил муниципалитет.

Последствия снегопада на городских улицах устраняют 14 единиц техники.

«Дорожники расчищают проезд по маршрутам движения общественного транспорта, остановочные комплексы и тротуары. Уборкой снега во дворах занимаются управляющие компании или ТСЖ», – сообщила администрация.

По данным онлайн-табло тюменского аэропорта «Рощино», вылет совмещенного рейса авиакомпаний S7 и «Ямал» в Салехард задерживается на четыре часа.