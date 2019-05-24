Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе ярмарки «Книжный арсенал» получил в подарок детскую книгу «Политика для начинающих», презент рассмешил главу государства.

«Подарили президенту Украины Владимиру Зеленскому нашу детскую книгу «Политика для начинающих». Он оценил», – говорится на странице издательства «Книголав» в Facebook.

На размещенном в соцсети ролике вижно, что Зеленский, прочитав название книги, засмеялся.

Авторы книги «Политика для начинающих» – Алекс Фрит, Луи Стоуэлл и Рози Гор. Она была издана на английском в 2017 году, переведена на украинский в 2019 году. Книга в понятной форме рассказывает юным читателям о правлении в стране, политической системе, идеологии.