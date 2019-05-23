Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах Минска активизировать переговоры с Казахстаном по поставкам в республику нефти.

«Уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Белоруссию. Думаю, этот вопрос мы можем решить», – заявил Лукашенко, встречаясь с послом Казахстана в Минске Ермухаметом Ертысбаевым.

При этом президент Белоруссии заметил, что этот вопрос также следует обсудить с Москвой.

«Он (вопрос) лежит в плоскости не только Белоруссии и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Россия – член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана», – отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти, которая поступает на Украину и в Евросоюз. Белоруссия приостановила прием нефти из России. После этого «Укртранснафта» также заявила о приостановке транзита российской нефти.

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