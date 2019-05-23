Россияне высказались об объективности оценок на «Евровидении»

Порядка 40% россиян считают итоговые оценки Сергея Лазарева на «Евровидении-2019» скорее необъективными, следует из итогов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Только 25% опрошенных считают, что оценки, полученные Лазаревым, были объективными; 37% россиян назвали их необъективными, а 38% респондентов затруднились ответить, передает РИА «Новости».

Процедуру выбора кандидата на «Евровидение» от России сочли объективной 52% участников опроса, столько же считают объективным и подсчет итогов голосования зрителей.

Голосование профессионального жюри положительно оценили лишь 21% респондентов, а 66% граждан считают его необъективным.

Отмечается также, что большинство россиян знает о том, кто представлял Россию на «Евровидении-2019»: 71% опрошенных назвал фамилию Лазарева при ответе на соответствующий вопрос.

Еще 2% респондентов назвали другую фамилию или группу, а 27% затруднились ответить.

Среди «практически ежедневных пользователей интернета» 73% верно назвали певца, представляющего Россию.

Меньше всего верно называли представителя страны на данном конкурсе те, кто «пользуется интернетом эпизодически, либо не пользуется». Среди этой же категорий граждан больше всего затруднившихся ответить - 34%.

Трансляцию финала «Евровидения» в 2019 году посмотрели 22% россиян – это на 6% больше, чем годом ранее.

По данным опроса, больше всего россиян наблюдало за трансляцией финала музыкального конкурса в 2016 году, тогда его смотрели 38% граждан. В 2009 году за трансляцией наблюдали 35% россиян, а в 2018 году – 16% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 21 мая. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1 тыс. 600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, российский певец Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение-2019».

При этом победу оставили за нарушившим правила конкурса артистом из Нидерландов Дунканом Лоуренсом.

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