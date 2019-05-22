Соратник Навального Волков приговорен к административному аресту

Симоновский суд Москвы назначил стороннику блогера Алексея Навального Леониду Волкову 20 суток административного ареста, он признан виновным в нарушении порядка организации митинга, сообщили в суде.

Его признали виновным в нарушении порядка организации публичного мероприятия, «повлекшем причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния» (ч. 4 ст. 20.2 КоАП РФ), передает «Интерфакс».

Речь идет о митинге в сентябре прошлого года, когда участники митинга повредили автомобиль и нанесли ушибы двум полицейским.