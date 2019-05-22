ЦБ предложил наказывать за использование имитаций банкнот

Центробанк может ввести ответственность за использование изделий, имитирующих настоящие банкноты, сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Мы хотели бы исключить возможность появления на рынке денег, которые очень похожи по размеру и по образцу на настоящие. Мы сейчас работаем над этой темой с коллегами, чтобы предусмотреть ответственность за использование банкнотоподобных изделий», – пояснила Скоробогатова, передает РИА «Новости».

Центробанк не против сувенирной продукции, которая по размеру больше или меньше настоящих купюр, отметила представитель регулятора. Однако копирующие настоящие банкноты изделия являются риском для финансовой системы и для граждан, в том числе из-за мошенничества, сказала Скоробогатова.

«Будут какие-то законодательные нормативные условия, при которых выпуск таких банкнотоподобных экземпляров будет запрещен, либо за них будут установлена ответственность», – заключила зампред ЦБ.

В мае злоумышленник в Москве провел через банкомат «билеты банка сувениров», аппарат провел операции на общую сумму в 565 тыс. рублей.