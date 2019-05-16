Банкомат принял сувенирные деньги на полмиллиона в Москве

Злоумышленник в Москве провел через банкомат «билеты банка сувениров», аппарат провел операции на общую сумму в 565 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУМВД столицы.

Представитель банка пояснил, что 29 августа 2018 года неизвестный в банкомате внес 148 купюр «билетов банка сувениров» номиналом по 5 тыс. рублей на общую сумму 740 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на МВД.

Операции прошли на две банковские карты, на одну из них ушли 38 купюр, на другую – 75. Еще 35 сувениров банкомат не принял.

«Таким образом, не установленное следствием лицо похитило денежные средства на общую сумму 565 тыс. рублей», – пояснили в пресс-службе ведомства. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о краже.