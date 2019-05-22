Познер рассказал, где искать правдивую информацию

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22 мая, среда  |  Последнее обновление — 11:17  |  vz.ru
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Китай приготовил США редкоземельный удар

У Китая есть чем ответить США на удар по HuaweiФото: Jason Lee/Reuters
Пекин готовит ответный удар Вашингтону на фоне эскалации торговой войны и истории с Huawei. Эксперты полагают, что Пекин вынет из рукава припрятанный козырь – свое господство на мировом рынке редкоземельных металлов. Под ударом окажется вся высокотехнологичная отрасль США, в том числе бизнес Илона Маска и яблочный мир Apple. Выиграть в этой войне сможет тот, кто в ней не участвует, а именно Россия.  Подробности...
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Зачем Трамп признался в кибервторжении в Россию

Киберкомандование США допустило нелепые ошибки при атаке на РоссиюФото: U.S. Army/Flickr
Впервые в истории президент США публично признался в том, что отдал приказ о хакерской диверсии против россиян. Вообще-то до сих пор все президенты в мире предпочитали открещиваться от подобных хакерских атак, вроде недавнего блэкаута в Венесуэле. Но Трамп, похоже, не смог не похвастаться могуществом своих спецслужб. Должна ли Россия нанести ответный, пусть и виртуальный удар по США? Подробности...
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Начнет ли Россия вслед за Молдавией торговать паспортами

Москва могла бы зарабатывать на продаже своих паспортов богатым жителям Запада, вроде ДепардьеФото: Станислав Красильников/ТАСС
Молдавии впервые в истории удалось выгодно сбыть свой паспорт – более чем 100 тысяч евро инвестиций. Как известно, многие другие страны не гнушаются продавать свои паспорта, обогащая бюджет. На российский паспорт тоже претендуют иностранцы из дальнего зарубежья – в том числе из-за наших низких налогов. Так не пора ли Москве открыто раздавать паспорта в обмен на инвестиции? Подробности...
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Америку ждет испытание социализмом

Социалистические идеи привлекают все больше американской молодежиФото: facebook.com/demsocialists
Опросы общественного мнения показывают, что все больше американцев считают социализм благом для США – их пока еще меньше тех, кто оценивает его негативно, но разрыв планомерно сокращается. Более того, положительное отношение к социализму высказывают уже 70 процентов демократов, что означает, что соперником Трампа на выборах 2020 года станет кандидат с социал-демократической программой. Cможет ли он победить нынешнего президента? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Блеск и нищета Первой Оранжевой

Владимир Можегов, публицист
Революции часто начинаются из ничего, но приводят к более чем серьезным последствиям, разрушая жизненный уклад, страны и целые цивилизации. В эти майские дни нелишне вспомнить, с чего начались все революции второй половины ХХ века. Подробности...

Перебои с хамоном не надо сравнивать с концлагерем

Алексей Алешковский, сценарист
Если исходить из системы ценностей, в которой главенствуют права и свободы человека, то нынешний режим является самым либеральным в истории России. Тем не менее, мы регулярно слышим, что «живем в концлагере». Подробности...
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Петр Первый и Сталин – часть одного процесса

Ольга Андреева, Журналист
История не повод для идеологического конфликта. Это место национальной силы, точка отсчета, от которой стремительно взбегает к настоящему волна исторического опыта. Пока мы все это не поймем, мы ни о чем друг с другом не договоримся. Подробности...
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            Познер рассказал, где искать правдивую информацию

               22 мая 2019, 10:15
            Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/
            Global Look Press
            Текст: Мария Бобылева

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            Телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос о том, где молодому поколению, черпать информацию, как ее фильтровать и где «узнавать правду», заявил, что у нынешнего поколения есть «миллион возможностей», но для этого нужно поработать головой.

            Познер вспомнил, что в Советском Союзе «была одна информация – это работа тех людей, которых называли «солдатами идеологического фронта», это были так называемые журналисты». «Их задачей было, и это совершенно официально, разъяснять и продвигать политику партии и правительства. Никакого интернета, никакого иностранного кино, кроме того кино, которое одобрено Особым отделом», – рассказал журналист, слова которого приводятся на его сайте.

            Кроме этого, отметил Познер, «были «голоса». «Радио «Голос Америки», «BBC» на русском языке, Deutsche Welle на русском языке и другие, но их глушили со страшной силой, чтобы люди не слушали; но все равно слушали порядка 40 миллионов человек. Вот и вся информация, которая была», – добавил телеведущий.

            По его словам, по сравнению с временами СССР у нынешней молодежи «миллион возможностей». «Вы можете любую газету почитать иностранную, стоит это – копейки. Подпишитесь на New York Times и читайте, что там пишут, читайте, что пишут в Le Monde, читайте, что пишут в «Независимой газете», и сравнивайте, будьте активны. Но вы хотите, чтобы вам принесли и сказали «вот, пожалуйста, вам информацию», но так не будет. Конечно, вы привыкли чуть что пользоваться Гуглом, набрали и ответ, и никакой работы головой. Так постепенно атрофируется мозг», – заявил Познер.

            Он также указал, что нынешнее поколение может свободно путешествовать по миру. «Вы можете ездить куда хотите, конечно, надо заработать какие-то деньги, но это нормально. Уже ведь нет российской визы, чтобы выехать, а было так, что надо сперва советскую выездную получить, а потом только иностранную. Теперь вам могут отказать только иностранцы. У вас полное раздолье, только будьте активны», – добавил Познер.

            Ранее Познер рассказал, почему не планирует публиковать свои передачи на видеохостинге YouTube.


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