Познер рассказал, где искать правдивую информацию

Телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос о том, где молодому поколению, черпать информацию, как ее фильтровать и где «узнавать правду», заявил, что у нынешнего поколения есть «миллион возможностей», но для этого нужно поработать головой.

Познер вспомнил, что в Советском Союзе «была одна информация – это работа тех людей, которых называли «солдатами идеологического фронта», это были так называемые журналисты». «Их задачей было, и это совершенно официально, разъяснять и продвигать политику партии и правительства. Никакого интернета, никакого иностранного кино, кроме того кино, которое одобрено Особым отделом», – рассказал журналист, слова которого приводятся на его сайте.

Кроме этого, отметил Познер, «были «голоса». «Радио «Голос Америки», «BBC» на русском языке, Deutsche Welle на русском языке и другие, но их глушили со страшной силой, чтобы люди не слушали; но все равно слушали порядка 40 миллионов человек. Вот и вся информация, которая была», – добавил телеведущий.

По его словам, по сравнению с временами СССР у нынешней молодежи «миллион возможностей». «Вы можете любую газету почитать иностранную, стоит это – копейки. Подпишитесь на New York Times и читайте, что там пишут, читайте, что пишут в Le Monde, читайте, что пишут в «Независимой газете», и сравнивайте, будьте активны. Но вы хотите, чтобы вам принесли и сказали «вот, пожалуйста, вам информацию», но так не будет. Конечно, вы привыкли чуть что пользоваться Гуглом, набрали и ответ, и никакой работы головой. Так постепенно атрофируется мозг», – заявил Познер.

Он также указал, что нынешнее поколение может свободно путешествовать по миру. «Вы можете ездить куда хотите, конечно, надо заработать какие-то деньги, но это нормально. Уже ведь нет российской визы, чтобы выехать, а было так, что надо сперва советскую выездную получить, а потом только иностранную. Теперь вам могут отказать только иностранцы. У вас полное раздолье, только будьте активны», – добавил Познер.

Ранее Познер рассказал, почему не планирует публиковать свои передачи на видеохостинге YouTube.