Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи на открытии торгов во вторник обновил исторический максимум, превысив 2620 пунктов.

Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,24% – до 2622,82 пункта, в тоже время индекс РТС поднялся на 0,3%, составив 1282,57 пункта, передает ТАСС.