В Кремле подтвердили возвращение зарплат госслужащих на уровень 2014 года

Сокращенные в 2015 году на 10% зарплаты сотрудников администрации главы государства вернули на прежний уровень, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«К сожалению, речь не идет об увеличении [зарплат] – просто вернули те 10%, которые срезали в 2015 году», – пояснил Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что решение о сокращении принималось из-за дефицитного бюджета.

«Сейчас бюджет исполняется с профицитом, и те факторы, которые требовали сокращение зарплат на 10%, сейчас исчезли, поэтому зарплата вернулась в прежнее состояние без какого-либо увеличения», – указал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос об увеличении зарплат госслужащих, Песков отметил, что это связано с увеличением профицита бюджета. «Пока таких факторов нет, и пока об увеличении [зарплат] речь не идет», – уточнил он.

Во вторник РБК сообщило, что с 1 января 2019 года сотрудникам администрации президента и аппарату правительства вернули зарплаты уровня 2014 года.