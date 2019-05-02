Минобороны Британии возглавила противница России

Пенни Мордонт, которая возглавила британское минобороны, считает Россию серьезной угрозой мировому порядку.

Как сообщает RT, Мордонт заявляла, что считает Россию угрозой, поскольку российская сторона 12 раз использовала право вето в ООН, когда дело касалось Сирии. По ее словам, Россия «дала Асаду зеленый свет на чудовищные преступления».

Кроме того, Мордонт – ярая сторонница Brexit «без сделки».