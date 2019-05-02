ФРС США сохранила базовую ставку

Базовая процентная ставка остается на уровне 2,25–2,5% годовых, сообщила Федеральная резервная система, выполняющая функции центрального банка США.

Решение принято по итогам заседания 30 апреля – 1 мая, передает РИА «Новости».

В марте ФРС также не меняла ставку, хотя в 2018 году повышала ее четыре раза.

Очередное заседание пройдет в июне.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп не раз критиковал ФРС за повышение ставки, предупреждая, что этот шаг грозит США «экономическим шоком».

В марте советник Трампа Лоуренс Кадлоу потребовал от ФРС немедленно снизить процентную ставку.