Трамп выразил недовольство решением ФРС о повышении ставки

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что ФРС США приняла решение о повышении ставки, потому что в стране «слишком хорошо идут дела».

ФРС повысила базовую процентную ставку с 1,75–2% годовых до 2–2,25%, передает РИА «Новости».

Трамп заявил, что «не очень доволен этим решением», так как оно «поднимет долговую нагрузку и создаст другие проблемы, в частности с занятостью населения». По его мнению, повышении ставки грозит дополнительным «экономическим шоком».

ФРС собирается повысить базовую процентную ставку еще раз в 2018 году, три раза в 2019 году, и один раз в 2020 году, передает ТАСС.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что принятие решений о повышении ставки не зависело от политических факторов.