Трамп обвинил ФРС в замедлении роста экономики США

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что экономика Соединенных Штатов росла бы на 4% в год, если бы председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл не прибегал к повышению базовой процентной ставки.

По словам главы Белого дома, для Соединенных Штатов «наступил грандиозный момент», так как мир замедляет рост ВВП, а экономика США продолжает расти, приводит ТАСС.

«Откровенно говоря, наши показатели [роста ВВП] были бы сейчас выше 4% вместо 3,1%, если бы кое-кто не занимался повышением процентной ставки и количественными ограничениями», – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, прозрачно указав на главу ФРС.

Напомним, в начале января глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что не собирается уходить в отставку, даже если этого потребует глава Белого дома Дональд Трамп.

Отметим, Трамп неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, предупреждая, что этот шаг грозит США «экономическим шоком». В конце прошлого года Трамп обвинил ФРС США в нанесении вреда американской экономике.