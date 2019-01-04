Глава ФРС США отказался уходить в отставку по требованию Трампа

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл во время выступления на мероприятии в штате Джорджия заявил, что не собирается уходить в отставку, даже если этого потребует глава Белого дома Дональд Трамп.

Глава ФРС заявил, что представители Белого дома не связывались с ним напрямую по поводу его работы, также отметив, что в данный момент у него нет планов встречаться с Трампом лично, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, уйдет ли он в отставку, если президент США попросит его об этом, Пауэлл заявил: «Нет».

Говоря о состоянии американской экономики, он признал, что прошедший 2018 год «был благоприятным». Более того, он выразил мнение, что в наступившем году будет наблюдаться «сохранение импульса к росту».

Как подчеркнул Пауэлл, ФРС, являющаяся независимым органом, выполняющим в США функции центробанка, продолжит внимательно следить за ситуацией в американской экономике.

Глава ФРС также сообщил, что Федрезерв «будет готов быстрым и гибким образом скорректировать свою политику и использовать все доступные средства для поддержания экономики» в случае, если такая необходимость возникнет.

Напомним, в ноябре минувшего года Трамп обвинил ФРС США в нанесении вреда американской экономике.