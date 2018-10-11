Трамп указал на ошибочность политики ФРС США

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система США «совершает ошибки», а политика регулятора по постепенному повышению базовой процентной ставки вредит американской экономике.

Трамп заявил, что «ни капли не рад» политике председателя ФРС Джерома Пауэлла, передает ТАСС.

При этом глава Белого дома обвинил ФРС в спаде на фондовых рынках и в закрытии нескольких заводов General Motors в Северной Америке.

«Я думаю, что ФРС в своей работе далека от реальности», – заявил американский лидер в интервью The Washington Post.

Напомним, в начале ноября ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2-2,25%.

Ранее Трамп критиковал ФРС за повышение ставки, предупреждая, что этот шаг грозит США «экономическим шоком».