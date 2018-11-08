ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25%, об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания руководства ФРС.

Рынок был почти на 100% уверен, что ставка будет сохранена на прежнем уровне. В частности, все 83 эксперта, опрошенные Bloomberg, ожидали сохранения ставки, передает ТАСС.

ФРС США также заявила, что намерена и дальше повышать базовую процентную ставку, несмотря на критику со стороны американского президента Дональда Трампа.

Регулятор отметил высокие темпы роста американской экономики и указала на снижение уровня безработицы. ФРС назвала риски для перспектив развития американской экономики «в целом сбалансированными».

С начала 2018 года регулятор повышал ставку трижды: 21 марта – до 1,5-1,75%, 13 июня – до 1,75-2%, 26 сентября – до 2-2,25%.

В октябре глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя решение ФРС повысить учетную ставку, заявил, что Федеральная резервная система «спятила». По его словам, крупнейшие индексы фондовых бирж в США потеряли необычайно много позиций с момента повышения ставки ФРС в конце сентября. Заявление Трампа остановило падение фондовых рынков США.