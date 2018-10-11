Скандальное заявление Трампа остановило падение фондовых рынков США

Европейские и азиатские фондовые рынки в четверг серьезно упали, в то время как рынки в США смогли остановить резкое падение, которое наблюдалось на прошлой неделе, сразу после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал повышение ставки Федеральной резервной системой.

Основные фондовые рынки Азии и Европы резко упали – на 4-6%. Так, китайские фондовые рынки в четверг упали до самых низких показателей за четыре года. Однако на Уолл-Стрит индекс Dow показал положительную динамику, как и S&P 500 и Nasdaq, пишет Agence France-Presse.

Накануне американские фондовые рынки показали рекордное с февраля этого года падение, однако аналитики говорят, что беспокойство по поводу высоких процентных ставок и торговых войн достигло точки кипения, вызвав глобальный разворот на мировых рынках.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя решение ФРС повысить учетную ставку на фоне падения фондовой биржи, заявил, что Федеральная резервная система «спятила». Он мотивировал это тем, что крупнейшие индексы фондовых бирж в США потеряли необычайно много позиций с момента повышения ставки ФРС в конце сентября.