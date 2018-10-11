Трамп раскритиковал ФРС за повышение ставки

Глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя решение ФРС повысить учетную ставку на фоне падения фондовой биржи, заявил, что Федеральная резервная система «спятила».

По итогам минувшей торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones потерял 831,83 пункта (3,15%), установившись на закрытии торгов на отметке 25598,74 пункта, передает ТАСС.

По оценкам Associated Press, Dow Jones никогда до этого не терял сразу так много пунктов.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, по итогам среды снизился на 94,66 пункта (3,29%) и оказался на отметке 2785,68 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 315,97 пункта (4,08%), до 7422,05 пункта.

Снижение индексов происходит на фоне продолжающегося увеличения доходности десятилетних американских гособлигаций (трежерис) в связи с политикой ФРС по повышению учетной ставки.

Комментируя решение ФРС повысить учетную ставку на фоне падения фондовой биржи, Трамп заявил, что ФРС «спятила», передает РИА «Новости».

«Думаю, что ФРС ошибается», – заявил глава Белого дома, выразив мнение, что установленные значения учетной ставки «слишком жесткие».

Динамика доходности американских гособлигаций и фондового рынка, как правило, обратно пропорциональны, так как высокий доход по государственным обязательствам США сулит инвесторам получение прибыли с меньшим риском, нежели в случае с вложением средств в акции коммерческих компаний.

Ранее Трамп выразил недовольство решением ФРС о повышении ставки, указав, что этот шаг грозит США дополнительным «экономическим шоком».