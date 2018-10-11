Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно снизить процентную ставку

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу и один из советников американского президента потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей в США функции Центробанка, немедленно снизить базовую процентную ставку, сообщил информационный портал Axios.

По имеющимся у портала сведениям, Кадлоу хочет, «чтобы ФРС «немедленно» понизила процентную ставку на 50 базисных пунктов», передает ТАСС.

Советник Трампа добавил, что ФРС не следовало повышать процентную ставку за пределы 2%.

Напомним, в минувшее воскресенье глава Белого дома Дональд Трамп обвинил ФРС в замедлении роста экономики США.

Ранее Трамп неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, предупреждая, что этот шаг грозит США «экономическим шоком». В конце прошлого года Трамп обвинил ФРС США в нанесении вреда американской экономике.

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