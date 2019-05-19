Рудковская сказала, чего не хватило Лазареву для победы

Певец Сергей Лазарев был ярчайшей звездой «Евровидения» в этом году, у него самый сильный вокал, но для победы не хватило одного шага, рассказала продюсер Яна Рудковская. Она также обратила внимание на странности зрительного голосования.

«Шикарный номер, драматически выстроенный, для меня – самый сильный вокал, он пел на разрыв аорты, такой самоотдачи ни у кого не было. Для меня он был лучше, чем на прошлом «Евровидении», – сказала она РИА «Новости», отметив, что Лазарев выполнил все поставленные задачи.

Рудковская указала, что Филипп Киркоров делал ставку на «сумасшедший вокал» Лазарева, однако, по ее словам, одного вокала мало. Единственное, чего не хватило для победы – это «хитовости» песни.

«Но очень сложно угадать что выстрелит, что не выстрелит, это такой конкурс, где сложно делать какие-то прогнозы», – признала продюсер.

Она назвала «суперрезультатом» то, что Сергей дважды участвовал в конкурсе и дважды входил в тройку лучших. «Я не знаю ни одного человека, кто бы был два раза третьим в истории «Евровидения», – сказала Рудковская.

В то же время она отметила странности зрительского голосования. «В прошлый раз его засудило жюри, а в этом году зрители – не хватило одного шага. Зрительское голосование было очень странным. Как могли Грузия, Белоруссия, Израиль, где у Сережи армия поклонников, дать нам ноль баллов?» – задалась вопросом Рудковская.

«Я абсолютно уверена, что это невозможно, я считаю, здесь еще нужно разбираться. Сережа был ярчайшей звездой на «Евровидении». Песня Сережи зацепила всех, мне писали американцы, голландцы, что он супер», – добавила продюсер.

Напомним, Сергей Лазарев, исполнявший балладу Scream, занял третье место на «Евровидении» в этом году. Победителем конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Сам Лазарев заявил, что к России предвзято относятся на «Евровидении», и согласился представлять страну на конкурсе и в третий раз, если его выберут зрители.

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