В Казахстане рассказали, как будут разбираться с ущербом от «грязной» нефти

Министерство энергетики Казахстана рассчитывает, что вопрос ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружба» будет урегулирован на уровне компаний «КазТрансОйл» и «Транснефть», сообщил замглавы ведомства Магзум Мирзагалиев.

В кулуарах мониторингового комитета ОПЕК+ Мирзагалиев отметил, что между «КазТрансОйлом» и «Транснефтью» установились «очень давние и дружеские» отношения.

«Поэтому, я думаю, нам не стоит делать из этого какую-то большую трагедию, обсудим в рамках наших партнерских отношений», – приводит его слова ТАСС.

По словам замминистра, пока нет точных данных о том, какие объемы казахской нефти в нефтепроводе «Дружба» могли пострадать. Этот вопрос еще будет изучаться, сказал он, добавив, что нет никаких оценок и денежного ущерба.

Накануне вице-премьер Дмитрий Козак сообщил о начале работы совместной группы России и Белоруссии по оценке убытков от загрязненной нефти.

В Минске ущерб от загрязненной нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было намеренным.

7 мая Самарский районный суд арестовал четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».