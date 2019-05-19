Озвучен состав делегации США на инаугурацию Зеленского

Белый дом назвал состав делегации на инаугурацию избранного украинского президента Владимира Зеленского; ее возглавит министр энергетики США Рик Перри.

Состав делегации опубликовал в Twitter представитель Белого дома Стив Херман. Во главе делегации министр энергетики, с ним в Киев прибудут еще четыре человека – в том числе спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд и и.о. председателя дипломатической миссии США на Украине Джозеф Пеннингтон.

Также известно, что на инаугурацию приглашены все предыдущие президенты Украины, кроме Виктора Януковича. В том числе – Петр Порошенко.