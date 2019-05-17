Советник Порошенко Бирюков подал в отставку

Советник действующего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал заявление об увольнении.

«Побуду в тренде. Тем более, что такая достойная компания», – объяснил он свой поступок в Facebook. К этому посту он также прикрепил фотографию заявления об увольнении.

Бирюков занимался координацией вопросов, связанных с армейской реформой, включая строительство инфраструктуры, поставка униформы и т.д. В соцсетях активно пропагандировал агрессию Киева в Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и секретарь СНБО Украины Александр Турчинов также подали в отставку в пятницу. Массовые отставки проводятся в администрации президента Украины.