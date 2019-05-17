Директора российского НИИ арестовали за хищение миллиардов

Директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина был арестован до 20 июня Басманным судом Москвы по делу о хищении 3 млрд рублей.

Деньги были похищены в рамках исполнения госконтракта на поставки дизельного топлива, передает ТАСС.

Суд также отправил под домашний арест до 20 июля заместителя Уланина Александра Кирюхина. В сообщении отмечается, что глава НИИ своей вины в хищении не признал.

Ранее стало известно, что НИИ космического приборостроения Юрий Яскин сбежал за границу после того, как на предприятии начались проверки ФСБ.