Глава НИИ космического приборостроения сбежал за границу

Стало известно, почему гендиректор Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП), который разрабатывает и производит радиоаппаратуру и электронику, Юрий Яскин уехал в командировку за границу, а позже прислал в Россию заявление об увольнении по собственному желанию.

«Замена гендиректора НИИ КП произошла на фоне серьезного «разбора полетов», которым занимаются уже не только уполномоченные лица госкорпорации, но и сотрудники центрального аппарата ФСБ», – пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в апреле Юрию Яскину, на тот момент действующему гендиректору НИИ КП, выдали разрешение на рабочую командировку в Европу. Однако после истечения срока командировки Яскин в Россию не вернулся, а направил в Роскосмос заявление об увольнении «по собственному желанию».

Сейчас Роскосмос и спецслужбы выясняют причины поступка Яскина, который предположительно находится в Греции.

Источники издания отметили, что причиной увольнения Яскина могла стать работа в НИИ КП сотрудников службы внутреннего аудита Роскосмоса, действовавших по распоряжению гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«По всей видимости, он опасался, что будут вскрыты факты хищений и вывода бюджетных средств, поэтому предпочел покинуть страну до начала разбирательств по существу», – сказал один из собеседников.

Позже в Роскосмосе подтвердили информацию об увольнении. «Яскин был директором, прислал заявление об увольнении по собственному желанию из-за границы и покинул пост 17 апреля. Теперь им занимаются компетентные органы», – сказали в госкорпорации РИА «Новости», уточнив, что по закону директор имел право направить заявление дистанционно.

Там также сообщили, что сотрудники госкорпорации действительно проводят проверку на предприятии, а новым руководителем НИИ КП назначен Алексей Шашков.

Ранее сообщалось, что бывший и. о. гендиректора НПО «Техномаш» (входит в Роскосмос) Дмитрий Панов арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере в сфере оборонно-промышленного комплекса.