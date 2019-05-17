Меркель запланировала встречу с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует, что в скором времени встретится с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, заявила представитель кабмина Германии Мартина Фитц.

«О конкретной подготовке (к встрече) я не могу ничего сказать. Но вы знаете, что канцлер всегда испытывает большой интерес к развитию ситуации на Украине и будет, конечно же, держать в поле зрения возможность скорой встречи», – сказала она, передает ТАСС.

В апреле Меркель в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пообещала, что Берлин и далее будет помогать Киеву на пути реформ.

Второй тур выборов на Украине прошел 21 апреля. Зеленский набрал более 73% голосов.