Меркель пообещала поддержку Зеленскому

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с победившим на украинских выборах Владимиром Зеленским пообещала, что Берлин и далее будет помогать Киеву на пути реформ, сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно помогать Украине на пути реформ, а также поддерживать ее право на суверенитет и территориальную целостность», – передает слова Деммера ТАСС.

С Зеленским провел телефонный разговор и председатель Евросовета Дональд Туск. Он предложил ему провести встречу в июле на саммите в Брюсселе.

«Состоялся первый полезный телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я заверил его в твердой поддержке Украины. Ожидаю плодотворного сотрудничества на предстоящем в июле саммите ЕС – Украина», – сказал Туск.

Туск назвал разговор «хорошим», передает RT.

Также он позвонил действующему президенту Украины Петру Порошенко и поблагодарил его «за работу на благо демократии».

«Соревновательные, честные и справедливые выборы и мирная передача власти – это лучшее доказательство достигнутого Украиной прогресса на пути демократии», – заявил Туск.

Накануне глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск отправили Зеленскому совместное письмо с поздравлениями, заверив, что он может рассчитывать на поддержку Евросоюза.

Второй тур выборов на Украине прошел в воскресенье. Зеленский набрал более 73% голосов.