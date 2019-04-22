Юнкер и Туск пообещали поддержку Зеленскому

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и руководитель Евросовета Дональд Туск отправили Владимиру Зеленскому совместное письмо с поздравлениями, в котором заявили, что тот может рассчитывать на поддержку Евросоюза в продолжении реформ на Украине.

«Мы хотели бы выразить вам наши самые искренние пожелания успешного пребывания на посту президента и надеемся встретиться с вами в ближайшую совместно согласованную дату», – приводит текст письма РИА «Новости».

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



«Как президент Украины, вы можете рассчитывать на сильную поддержку Евросоюзом украинского пути реформ, включая укрепление верховенства права, борьбу с коррупцией, поддержание макрофинансовой стабильности и продолжение ключевой реформы энергетического сектора», – говорится в соеместном поздравлении глав ЕС.

Туск и Юнкер «твердо верят», что дальнейшая реализация соглашения об ассоциации с Евросоюзом обеими его сторонами, включая договор о свободной торговле, «может быть важным инструментом» для реформ.

В послании также говорится, что Зеленский «может рассчитывать на постоянную и твердую поддержку ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».

Напомним, второй тур выборов на Украине прошел в воскресенье. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после обработки 95,06% протоколов получает 73,17% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко – 24,50%.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД