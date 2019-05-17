Венесуэла захотела перейти на расчеты с Россией в рублях

Каракас и Москва в настоящее время ведут переговоры о переходе на взаимные расчеты в рублях, заявил посол Венесуэлы при женевском отделении ООН Хорхе Валеро.

«Да, мы сейчас пытаемся проводить наши операции через другие валюты, в том числе через криптовалюту «петро», которую мы создали», – цитирует РИА «Новости» Валеро.

По его словам, Венесуэла ведет диалог с Россией, чтобы перейти на расчеты в рублях.

В августе прошлого года после проведенной в Венесуэле деноминации доллар США подорожал в республике в 24 раза. Тогда же в Венесуэле начали ходить две валюты – боливар и криптовалюта «петро», а президент Венесуэлы Николас Мадуро разрешил венесуэльцам хранить сбережения в криптовалюте Petro и золоте.

Напомним, 30 апреля власти Венесуэлы заявили о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В январе к этим проблемам добавилось и политическое обострение – лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента.

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