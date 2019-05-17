В Раде предложили уволить генпрокурора, глав СБУ, минобороны и МИД Украины

Внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй внес на рассмотрение украинского парламента проекты постановлений об обращении к президенту страны с призывом уволить генерального прокурора, министров иностранных дел и обороны, главу Службы безопасности.

Соответствующие проекты опубликованы на сайте Рады. Куприй считает, что парламент должен рекомендовать президенту Украины уволить Степана Полторака с должности министра обороны, Павла Климкина – с поста главы МИД, Василия Грицака – с должности главы Службы безопасности Украины, Юрия Луценко – с должности генерального прокурора, Якова Смолия – с должности главы Национального банка Украины.

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В четверг Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. Новоизбранный президент засобирался инициировать роспуск Верховной рады, однако уже в пятницу такая возможность для Зеленского была заблокирована.

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