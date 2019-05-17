Трудовые книжки россиян оцифровали

Пенсионный фонд полностью оцифровал все трудовые книжки россиян, сообщили в пресс-службе организации.

Оцифровку провели несмотря на то, что Госдума все еще не приняла законопроект об электронных трудовых книжках, пишут «Известия». В настоящее время проект находится на рассмотрении правительства.

Законопроект Минтруда предполагает, что электронные трудовые будут действовать в тестовом режиме в течение 2020 года, а уже с 2021 года норма станет обязательной для всех работодателей. При этом все желающие смогут подать отдельное заявление на ведение бумажных трудовых книжек.

Среди преимуществ оцифровки в ПФР назвали возможность назначения пенсии практически полностью без участия человека за счет сведений о трудовой деятельности россиян.

При этом в Центре социально-трудовых прав считают, что нельзя сейчас отказываться от бумажных трудовых книжек, поскольку часто возникают случаи потери сведений граждан. Из-за этого соответственно неправильно начисляется пенсия.

Проект закона об электронных трудовых книжках внесли в правительство в декабре 2018 года.