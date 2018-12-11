Проект закона об электронных трудовых книжках внесли в правительство

Министерство труда и соцзащиты внесло в правительство проект закона об электронных трудовых книжках, сообщил министр Максим Топилин.

«Электронная трудовая книжка. Вчера мы внесли проект закона в правительство», – цитирует РИА «Новости» выступление Топилина на итоговом заседании правления Пенсионного фонда России.

Он отметил, что у ведомства остались два разногласия с работодателями, по этому поводу будут проводиться переговоры.

По его словам, потом в закон о персонифицированном учете внесут поправки и с 2020 года запустят тестовый режим предоставления информации ежемесячно.

«С 1 января 2021 года факты увольнений и факты приема на работу будут переживаться работодателями в режиме – следующий день после события», – сказал Топилин.

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что с 2020 года в стране начнет функционировать система электронных трудовых книжек, что позволит сохранять необходимую информацию в базах данных и спасет от утери книжки и подделки записей.