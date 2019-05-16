Group-IB продолжит расследование накрутки голосов на шоу «Голос. Дети»

«38 тысяч голосов были отданы не людьми, а полуавтоматизированными или автоматизированными системами», – сказал газете ВЗГЛЯД Илья Сачков, гендиректор компании Group-IB, которая занимается расследованием накрутки голосов на шоу «Голос. Дети». Результаты голосования за дочь Алсу Микеллу Абрамову были аннулированы решением Первого канала.

«Накрутки применялись разными способами, которые мы не считаем человеческими, и опишем это в нашем финальном отчете»,– подчеркнул Илья Сачков.

Напомним, ранее Первый канал аннулировал результаты зрительского голосования, согласно которым первое место заняла дочь певицы Алсу – Микелла Абрамова, набравшая 56,5% голосов. Компания Group-IB зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС.

«Отдельный вопрос: кто заказал эти голоса? Для этого нужно отдельное расследование. Для этого нужно отдельное расследование, которое сейчас в нашу компетенцию не входит»,– сказал Илья Сачков.

Сачков отметил, что расследование до конца не завершено, это произойдет к концу мая. «Задача техническая: проверить, не было ли взлома питерской компании, которая принимала звонки. Не было ли внешнего или внутреннего влияния, не было ли сговора сотрудников или действий хакеров. Этих фактов не выявлено, однако обнаружено множество вещей, которые обязательно нужно исправить до следующего голосования. Создан определенный check-лист, который передан компании и Первому каналу»,– рассказал глава «Group-IB».

Он также заявил, что география накруток уже известна. Однако эти данные не разглашаются. В апреле сообщалось, что сотрудников курского завода ОАО «Авиаавтоматика», изготавливающего в том числе и военную продукцию, могли привлекать к голосованию за дочь Алсу.

По данным компании Group-IB, всего в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тысяч СМС.

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