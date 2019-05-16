Система «Платон» за четыре года собрала почти 74 млрд рублей

В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано более 73 млрд рублей, сообщили в пресс-службе госсистемы.

Введение платного проезда по федеральным трассам для грузовых автомобилей принесло казне 73,7 млрд рублей. Такую сумму удалось собрать с помощью системы «Платон» с конца 2015 года, сообщает АГН «Москва».

«В период с 15 апреля по 15 мая перевозчики зарегистрировали более 11 тыс. грузовых автомобилей. Объем поступлений в дорожный фонд России от государственной системы «Платон» также демонстрирует рост. За минувший месяц на ремонт дорог и мостов перечислено на 40% больше, чем за аналогичный период предыдущего года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что около 68% зарегистрированных транспортных средств являются иностранными перевозчиками. Полученные средства в том числе пошли на ремонт федеральных дорог и мостов. Отремонтировано более 2 тыс. км дорог и более 30 мостов.

Государственная система «Платон» в России была запущена 15 ноября 2015 года. В прошлом году глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе срока индексации тарифа системы с 1 июля 2018 года на 1 июля 2019 года.