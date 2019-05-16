Названа дата кремации и похорон Доренко

Кремирование и захоронение праха журналиста Сергея Доренко состоится на следующий день после прощания – 18 мая на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил источник в мэрии.

«Захоронение праха Доренко после кремации состоится 18 мая на Троекуровском кладбище. Номер участка пока называться не будет», – сказал источник ТАСС.

При этом прощание с журналистом состоится на день раньше – 17 мая в 11.00 там же, на Троекуровском кладбище.

Как пояснил источник, похоронами юридически считается само захоронение праха или тела на кладбище с выдачей соответствующего свидетельства. Прощание является частью ритуала, кремация – также часть процедуры подготовки к похоронам.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Позже стало известно, что он умер от разрыва аорты. Доренко было 59 лет.

Первоначально кремацию назначили на 12 мая, но позже стало известно, что прощание с Доренко на Троекуровском кладбище не состоится из-за проведения судебно-химической экспертизы, которая в итоге не выявила признаков отравления Доренко.