Полиция разрешила отдать тело Доренко вдове для кремации

Полиция разрешила выдачу тела журналиста Сергея Доренко его вдове для кремации.

Документ выдан на основании результатов судебно-химической экспертизы, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Прощание с Доренко будет проходить на Троекуровском кладбище 17 мая в 11.00 мск, его тело кремируют.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Позже стало известно, что он умер от разрыва аорты. Ему было 59 лет.

Первоначально кремацию назначили на 12 мая, но в воскресенье стало известно, что прощание с Доренко на Троекуровском кладбище не состоится.