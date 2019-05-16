Емельяненко описал свое задержание цитатой Мамонова

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался по поводу своего задержания за распитие алкоголя в общественном месте, используя цитату актера Петра Мамонова.

«Я все время обещаю себе стать лучше, а к вечеру смотрю – получается, опять досадно, стыдно. И не буду я ругать окружающих: мол, кто-то хамит, кто-то пьет... Важно – смотреть на свои грехи. «Петр Мамонов», – написал спортсмен в своем профиле в Instagram.

В воскресенье сообщалось, что сотрудники полиции задержали Емельяненко в Москве, он распивал алкоголь в общественном месте.

1 марта Емельяненко был задержан в Кисловодске после ДТП, в состоянии алкогольного опьянения он припарковал автомобиль на пешеходном переходе, разбив при этом две машины. Его отправили под административный арест на 10 суток.