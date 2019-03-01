Боец Александр Емельяненко в Кисловодске устроил аварию в нетрезвом виде

Известного бойца Александра Емельяненко за многочисленные нарушения задержали в Кисловодске.

«Полиция задержала на Ставрополье бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, который находился нетрезвым за рулем», –сообщает «Интерфакс».

Все началось с того, что Александр припарковал свой автомобиль на пешеходном переходе, а увидев около машины сотрудников эвакуатора, оттолкнул их и уехал.

Потом Емельяненко попал в ДТП и разбил две машины. Пострадавших в авариях нет. При задержании боец отказывался покидать свой автомобиль, но сотрудники полиции все-таки справились с Емельяненко.

Позже выяснилось, что он был пьян. В данный момент нарушитель направлен на освидетельствование, а его автомобиль на штрафстоянку, передает телеграм-канала Baza.

Напомним, в 2015 году бойца осудили за насилие, но позже он был освобожден досрочно.