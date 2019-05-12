В Москве задержали Александра Емельяненко

Сотрудники полиции задержали в Москве бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, он занимался распитием алкоголя в общественном месте, сообщил источник в правоохранительных органах.

«На улице Восточной за распитие алкоголя в общественном месте задержан Александр Емельяненко», – передает его слова ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве факт задержания подтвердили, но не уточнили фамилию задержанного. Инцидент произошел возле дома 2, корпус 2 по Восточной улице – мужчина распивал спиртные напитки и нарушал общественный порядок.

«Мужчина доставлен в полицию, на него составлен административный протокол», – добавили в главке.

1 марта Емельяненко был задержан в Кисловодске после ДТП, в состоянии алкогольного опьянения он припарковал автомобиль на пешеходном переходе, разбив при этом две машины. После этого Кисловодский городской суд отправил Емельяненко на 10 суток под административный арест за неповиновение полиции, который он отбыл целиком.