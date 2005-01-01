Александра Емельяненко выпустили из СИЗО

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко покинул ставропольский СИЗО после 10 суток административного ареста за неповиновение полиции.

Информацию об этом передает ТАСС.

Напомним, 1 марта Емельяненко был задержан в Кисловодске после ДТП. По сообщениям СМИ, спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, припарковал автомобиль на пешеходном переходе, разбив при этом две машины.

После этого Кисловодский городской суд отправил Емельяненко на 10 суток под административный арест в соответствии со ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Ставропольский краевой суд поддержал решение об аресте Емельяненко на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции.

Также мировой суд в Кисловодске постановил лишить Емельяненко на полтора года водительских прав и оштрафовать на 30 тыс. рублей по ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

По словам менеджера Емельяненко, поведение бойца при задержании в Кисловодске могло быть вызвано стрессом после поединков.

На счету Александра Емельяненко в ММА 28 побед, 7 поражений и 1 ничья.