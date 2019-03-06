Менеджер Александра Емельяненко объяснил поведение бойца при задержании в Кисловодске

Агрессивное поведение бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко могло быть вызвано стрессом после поединков, считает спортивный промоутер Владимир Хрюнов.

«Мы должны понимать специфику его состояния, ведь проводить бои – это большой стресс. Вспомните, как в США поступили с Майком Тайсоном, дали ему возможность биться после того, как он отсидел в тюрьме. Давайте будем смотреть, что с ним происходит», – передает «Интерфакс» слова менеджера.

Также сообщается, что Хрюнов хочет пригласить Емельяненко поучаствовать в бое профессиональной федерации World Total Kombat Federation.

Емельяненко был задержан 1 марта в Кисловодске за нарушения парковки автомобилей, ДТП и неповиновение сотрудникам полиции.

В СМИ сообщали, что полицейские, принимавшие участие в задержании спортсмена, будут уволены. Позже ГУ МВД Кисловодска эту информацию опровергли.

Суд арестовал Емельяненко на 10 суток.