Задержавшим Емельяненко кисловодским полицейским пригрозили увольнением

Сотрудникам правоохранительных органов, которые задержали в Кисловодске пьяного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, грозит увольнение, поскольку они ослушались приказа начальства не трогать бойца, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника телеканала «360» в правоохранительных органах, кисловодских полицейских предупредили о приезде в город Емельяненко и попросили его не трогать. Теперь тем, кто остановил спортсмена и снял задержание на видео, грозят увольнением.

Источник также сообщил, что Емельяненко находился в нетрезвом состоянии, еще когда отправился встречать друга в аэропорт Минеральных Вод. После встречи, несмотря на уговоры приятеля, Емельяненко вновь решил сесть за руль, чтобы поехать в Кисловодск, там его и задержали.

На спортсмена было составлено три протокола об административном правонарушении. Позже Емельяненко был арестован судом в Кисловодске по делу о неповиновении сотруднику полиции.