Суд оставил под арестом бойца Емельяненко

Ставропольский краевой суд поддержал решение Кисловодского горсуда об аресте на 10 суток бойца Александра Емельяненко за неповиновение сотрудникам полиции после ДТП.

Емельяненко обжаловал решение суда в вышестоящей инстанции, посчитав наказание слишком суровым и попросив заменить его на штраф, однако Ставропольский краевой суд отклонил эту жалобу, передает ТАСС.

Емельяненко в нетрезвом состоянии сел за руль, его задержали в Кисловодске. На него было составлено три протокола об административном правонарушении, а позже арестовали по делу о неповиновении сотруднику полиции.