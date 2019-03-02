На Александра Емельяненко составили три протокола после серии аварий в Кисловодске

На устроившего ДТП в Кисловодске и скрывшегося с места происшествия водителя составили три административных протокола, имя ГУМВД по Ставропольскому краю не раскрывает, но, как утверждают СМИ, этим гражданином является боец Александр Емельяненко.

«Сотрудники Госавтоинспекции установили личность и местонахождение гражданина, совершившего аварию. Водитель по внешним признакам находился в состоянии опьянения. На законные требования сотрудников полиции предъявить документы на машину, которой он управлял, мужчина ответил категорическим отказом, начал выражаться в адрес автоинспекторов грубой нецензурной бранью, угрожал физической расправой, после чего начал движение по тротуару и попытался скрыться», – отмечается в сообщении ведомства, передает «Российская газета».

По данным издания, правонарушения Емельяненко осуществил за рулем Mercedes золотого цвета.

На данный момент в отношении нарушителя составлены административные протоколы по ст. 12.15 («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги»), ст. 12.26 («Невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») и ст. 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ.

Также в отношении нарушителя составлен материал по ст. 319 Уголовного кодекса и направлен по подследственности для принятия процессуального решения.

1 марта СМИ сообщили, что боец Александр Емельяненко был задержан в Кисловодске за многочисленные нарушения. Отмечалось, что спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, припарковал авто на пешеходном переходе и разбил две машины.